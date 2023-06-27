В Виннице автобус попал в ДТП – много пострадавших

Главное: В Виннице в ДТП попал пригородный автобус. Пострадали пятнадцать человек.

Детали: Во вторник, 27 июня, в Виннице произошло ДТП. В аварию попал пригородный автобус, сообщает местная полиция.

В результате инцидента у перекрестка улиц Немировское шоссе и Независимости пострадали пятнадцать человек.

Правоохранители говорят, что 67-летний водитель автобуса «Богдан» допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, который находился у правого края дороги.

Уточняется, что различные травмы получили четырнадцать пассажиров автобуса и 64-летний водитель ГАЗа.

В МВД говорят, что у водителей отобраны образцы крови для проведения токсикологической экспертизы.

При этом следствием уже возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до трех лет ограничения свободы.

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