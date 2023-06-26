Украинские войска еще не ведут контрнаступление, — Резников

Главное: Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что предыдущие ожидания наступления были завышены. При этом он добавил, что сейчас украинские войска еще не ведут контрнаступление.

Детали: Ожидание результата от контрнаступления было преувеличено, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью американскому телеканалу Fox News.

Он сказал, что в ходе боевых действий есть «разные обстоятельства и разные препятствия», поэтому Украина очень осторожно относится к тому, чтобы подвергать опасности своих бойцов.

Министр добавил, что сейчас украинские войска не ведут контрнаступление. Резников описал нынешние маневры как «некую подготовительную операцию», признав, что россияне построили «очень сильные оборонительные линии».

Резников выразил мнение, что уже в этом году могут произойти события, которые будут иметь решающее значение для окончания войны в Украине.

«Я чувствую, что мы победим в этой войне, потому что мы воюем за свою страну. Этот год станет переломным», — сказал он, намекая на то, что появится хоть какой-то путь к завершению этой войны.

Резников добавил, что Украина должна победить в войне.

«Мы должны. Это наша идея», — заявил он.

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