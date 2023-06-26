ВСУ зачистили плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс, — Сырский

Главное: ВСУ зачистили западный берег канала Северский Донец-Донбасс. Александр Сырский опубликовал соответствующее видео.

Детали: Силы обороны зачистили плацдарм российских оккупантов на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Он опубликовал видео с камеры GoPro военных 1 роты 1 механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады. Именно эти военные разгромили третий батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ.

«Нашим воинам удалось зачистить плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс», — написал Сырский.

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