Генштаб ВСУ заявил, что Россия потеряла в войне 225 580 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 225 580 солдат. Уничтожено 4 031 танк.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 26 июня.

Сообщается, что погибли уже 225 580 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 031 танк, 7 820 боевых бронированных машин, 4 055 артиллерийских систем, 624 РСЗО, 385 средств ПВО, 314 самолетов, 308 вертолетов, 3 482 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 259 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 6 751 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 557 единиц специальной техники.

В тему: Переворот в России окончен.