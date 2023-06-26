Переворот в России окончен: Лукашенко договорился с Пригожиным

Главное: Евгений Пригожин после переговоров принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения боевиков ЧВК «Вагнера» в сторону Москвы. Переворот в РФ окончен.
Детали: После дневного марша ЧВК Вагнер на Москву, к вечеру все резко закончилось. Евгений Пригожин после переговоров принял предложение главы Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц ЧВК «Вагнера» в сторону столицы России, выходе вагнеровцев из Ростова и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
В росСМИ появилась информация, что Пригожину предложили отказаться от идеи идти на Москву, предложив гарантии безопасности для его ЧВК и дали обещание разобраться с Шойгу и Герасимовым.
В тему: Все подробности попытки государственного переворота в России можно прочитать по ссылке.