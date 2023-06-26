Переворот в России окончен: Лукашенко договорился с Пригожиным

Главное: Евгений Пригожин после переговоров принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения боевиков ЧВК «Вагнера» в сторону Москвы. Переворот в РФ окончен.

Детали: После дневного марша ЧВК Вагнер на Москву, к вечеру все резко закончилось. Евгений Пригожин после переговоров принял предложение главы Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц ЧВК «Вагнера» в сторону столицы России, выходе вагнеровцев из Ростова и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

«Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении (из Подмосковья на юг России- ред.)», — заявил Пригожин

«ЧВК „Вагнер“ хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — сообщил он.

В росСМИ появилась информация, что Пригожину предложили отказаться от идеи идти на Москву, предложив гарантии безопасности для его ЧВК и дали обещание разобраться с Шойгу и Герасимовым.

В тему: Все подробности попытки государственного переворота в России можно прочитать по ссылке.