Кулеба объяснил, в чем заключаются проблемы контрнаступления ВСУ

Главное: Дмитрий Кулеба назвал основные проблемы контрнаступления ВСУ. Это поставки снарядов и господство России в воздухе.

Детали: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о проблемах контрнаступления ВСУ. Его слова цитирует издание The Telegraph.

Дипломат сказал: «Крупнейшая проблема контрнаступления – это устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. А вторая крупнейшая проблема – это российское господство в воздухе».

Чиновник отметил, что обеспечение устойчивости снабжения боеприпасов – это непокоренная вершина для украинской оружейной дипломатии.

Также сообщается, что будет столько контрнаступлений, сколько необходимо для освобождения Украины.

Резюмируется, что при планировании контрнаступления Киев поделился с партнерами взглядами на его конечную цель, они о ней знают.

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