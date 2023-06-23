Орбан призвал давать Украине меньше денег

Главное: Виктор Орбан снова скандально высказался на тему Украины. Призвал давать нашей стране меньше денег.

Детали: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное скандальное высказывание по поводу Украины. Произошло это на встрече с председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто пресс-служба венгерского правительства.

Политик сказал: «Что бы ни говорили в Брюсселе, мы за скорейшее членство в Европейском союзе для Балкан и для Боснии и Герцеговины. Мы считаем, что финансирование сплочения должно быть предоставлено сейчас, не дожидаясь полного членства».

Он добавил: «Необходимо расширить доступ к фондам развития: не все деньги должны идти только Украине, должны быть также инвестиции в безопасность и развитие на Балканах».

Венгерский премьер отметил, что ЕС намного больше нуждается в Балканских странах, чем они в нем, поскольку постепенно теряет конкурентноспособность, а новые игроки могли бы придать ему динамики.

В тему: Орбан сделал еще одно скандальное заявление по поводу войны в Украине.