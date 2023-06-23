Украина построит зерновой терминал в Африке

Главное: В Нигерии появится зерновой терминал. Построить его поможет Украина.

Детали: В нигерийском порту Лекки появится зерновой терминал. Построить его поможет Украина.

Министерство аграрной политики и продовольствия нашей страны и международная компания Lagos Free Zone (Tolaram Group) подписали меморандум о взаимопонимании и совместном возведении данного объекта.

Стоит отметить, что подписание меморандума состоялось на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Первый заместитель министра Тарас Высоцкий сообщил: «Сотрудничество Минагрополитики и Lagos Free Zone Company будет направлено на создание необходимой инфраструктуры для обеспечения дальнейшей непрерывной поставки украинской агропродукции и в Нигерию, и на весь Африканский континент. С основной целью – обеспечить продовольственную безопасность в регионах, наиболее нуждающихся в этом».

Информируется, что украинский аграрный сектор и в дальнейшем будет играть важную роль в обеспечении международной продовольственной безопасности, особенно учитывая факт роста численности населения в мире.

Справка :

Глубоководный порт Лекки в Нигерии – первый полностью автоматизированный порт страны. Это совместный проект правительства Нигерии и штата Лагос, владельца свободной зоны Лагоса компании Tolarams Group (Сингапур) и China Harbour Engineering Company (CNEC).

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