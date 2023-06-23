Украина получит F-16 в начале 2024 года?

Главное: Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года.

Детали: Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Точные сроки передачи и страны-поставщики пока не определены.

По мнению источника издания из Пентагона, это могут быть Нидерланды и Дания.

Ранее Зеленский говорил, что украинские пилоты могут начать обучение на истребителях F-16 уже в августе.