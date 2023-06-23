Рай или ад? Ученые открыли тайну воздействия триптиха Босха на посетителей

Главное: Посетители при осмотре триптиха Иеронима Босха в два раза дольше рассматривали часть, посвященную Аду, чем Раю.
Детали: Посетители музея Прадо в Мадриде при осмотре триптиха Иеронима Босха «Сад земных наслаждений» в два раза дольше рассматривали часть, посвященную Аду, чем Раю. Исследование проводилось с помощью специальных очков, которые отслеживали направление взгляда.
Выяснилось, что на часть триптиха, посвященную Раю, посетители тратили в среднем 16 секунд, на центральную часть — 26 секунд, а на последнюю часть, посвященную Аду — 33,2 секунды.