Рай или ад? Ученые открыли тайну воздействия триптиха Босха на посетителей

Главное: Посетители при осмотре триптиха Иеронима Босха в два раза дольше рассматривали часть, посвященную Аду, чем Раю.

Детали: Посетители музея Прадо в Мадриде при осмотре триптиха Иеронима Босха «Сад земных наслаждений» в два раза дольше рассматривали часть, посвященную Аду, чем Раю. Исследование проводилось с помощью специальных очков, которые отслеживали направление взгляда.

Выяснилось, что на часть триптиха, посвященную Раю, посетители тратили в среднем 16 секунд, на центральную часть — 26 секунд, а на последнюю часть, посвященную Аду — 33,2 секунды.

Это весьма необычный результат, так как стоило ожидать, что люди будут рассматривать центральную часть, наполненную эротическими образами. Но нет, всех больше заинтересовали последствия греховности и перспективы наказания в загробной жизни.

Иероним Босх написал триптих в 1503-1515 годах. До сих пор символы, спрятанные в картине, вызывают споры среди искусствоведов.