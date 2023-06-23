Из-за Эль-Ниньо в 2023 году на Земле активизируются разные природные аномалии

Главное: Землю в 2003 году ожидает беспрецедентная жара, ураганы, проливные дожди и прочие крупные природные аномалии. Все — из-за теплого течения «Эль-Ниньо».

Детали: Из-за усиления теплого течения «Эль-Ниньо» Землю в 2003 году ожидает беспрецедентная жара, ураганы, проливные дожди и прочие крупные природные аномалии. Об этом предупреждает у себя в твиттере известный голландский исследователь климата Леон Симонс.

Он ссылается на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США, а также Института изменения климата при Университете штата Мэн.

Течение «Эль-Ниньо», которое зарождается в центральной части Тихого океана в июле, усилит свое влияние в центральной и восточной части Тихого океана в августе, получив категорию «Супер Эль-Ниньо». Симонс сравнивает масштабы ожидаемого и предстоящих «Супер Эль-Ниньо» — получается, что нынешний значительно сильнее.