Макрон отказался звонить Путину, но готов взять трубку от него

Главное: Эммануэль Макрон не хочет звонить Владимиру Путину. Но готов взять трубку от российского лидера.

Детали: Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что не будет первым звонить своему российскому коллеге Владимиру Путину. Его слова цитирует Franceinfo.

При этом, на вопрос, примет ли он звонок из Кремля, сказал: «Конечно, я возьму трубку».

В то же время, комментируя возможность такой инициативы с французской стороны, Эммануэль Макрон отметил, что в настоящий момент у него нет причин звонить президенту России.

По его словам, возобновление диалога с Москвой будет возможно только после окончания войны в Украине.

Кроме этого французский лидер выразил надежду, что придет время переговоров на условиях Киева.

Резюмируется: «Если Владимир Путин позвонит мне, чтобы что-то предложить, я отвечу, поскольку Франция всегда была державой-посредником».

В тему: Президент Бразилии рассказал, чем его расстроил Зеленский.