ПАСЕ призывает не допускать российских и белорусских спортсменов на ОИ-2024

Главное: ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов из РФ и Беларуси к Олимпиаде 2024. Принята резолюция с соответствующей рекомендацией.

Детали: Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с рекомендацией Международному олимпийскому комитету (МОК) не допустить российских и белорусских атлетов на Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 в Париже даже под нейтральным флагом. Об этом сообщила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от Слуги народа Евгения Кравчук. Это решение приняли 71 голосами за и 4 против.

Согласно положениям документа, Ассамблея считает, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в нынешних условиях немыслимо, будет использовано как инструмент пропаганды и де-факто сделает невозможным участие других спортсменов, в том числе и украинских.

ПАСЕ подчеркивает, что отсутствие соответствующего строгого запрета будет побуждать российских граждан поверить, что мир готов поддерживать связи с Россией, несмотря на ее военную агрессию против Украины.

Ассамблея подчеркивает, что соответствующим недопущением спортсменов государств-агрессоров МОК продемонстрировал бы свою приверженность ценностям Олимпийских игр, способствовал бы поиску мирных путей решения конфликтов и послал бы четкий сигнал российскому и белорусскому правительствам, что их действия имеют последствия и что международное сообщество солидарно с Украиной.

ПАСЕ призывает национальных представителей МОК, национальных и международных спортивных федераций выразить свое несогласие с предложением МОК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже даже в качестве нейтральных атлетов.

Документ содержит решительный призыв к МОК и его спортивным органам запретить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже, а также во всех других крупных спортивных мероприятиях, пока продолжается война агрессии против Украины.

В руководстве Совета Европы поддерживают призыв к Международному олимпийскому комитету не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов в 2024 году. Ранее около 30 стран, включая хозяйку Олимпиады-2024 Францию, призвали МОК отстранить россиян и белорусов от участия в играх в Париже из-за проблем с четкостью нейтралитета спортсменов.

В тему: МОК изо всех сил старается вернуть спортсменов из РФ и Беларуси в международный спорт.