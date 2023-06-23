В ГУР рассказали, что будет происходить на фронте в ближайшие месяцы

Главное: В ГУР спрогнозировали события на фронте в ближайшие 2-3 месяца. Россияне будут пытаться все же выполнить те задачи, «чтобы сказать, закончили ли они свою „специальную военную операцию“, или не закончили».

Детали: Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что активные боевые действия на фронте будут продолжаться в ближайшее время. В середине лета будет произведена оценка возможностей РФ. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

«На весь год давайте не будем прогнозировать. Скажу так: в ближайшие 2-3 месяца будут активные боевые действия. Как наступательного, так и оборонного характера, потому что наша стратегическая цель — это освобождение всех наших территорий», — отметил Вадим Скибицкий.

По его словам, россияне будут пытаться все же выполнить те задачи, «чтобы сказать, закончили ли они свою „специальную военную операцию“, или не закончили».

«Тем не менее, мы будем ориентироваться на середину лета — удастся ли противнику выполнить свои планы по модернизации, перегруппировке, формированию новых соединений, частей, как у них состоится реформирование», — заявил заместитель начальника ГУР Минобороны.

Он добавил, что российское командование уже официально заявило о реформировании, восстановлении Ленинградского и Московского военных округов.

«После этого можно будет проводить оценку возможностей Российской федерации, и прогнозировать возможный характер действий России уже на осенне-зимнюю кампанию», — сказал Скибицкий.

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