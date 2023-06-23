Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 223 330 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 223 330 солдат. Уничтожено 4 017 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 23 июня.

Сообщается, что погибли уже 223 330 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 017 танков, 7 798 боевых бронированных машин, 3 985 артиллерийских систем, 617 РСЗО, 379 средств ПВО, 314 самолетов, 307 вертолетов, 3 447 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 214 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров. 6 708 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 545 единиц специальной техники.

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