В Пентагоне прокомментировали удар по Чонгарскому мосту

Главное: США не причастны к ударам ВСУ по Чонгарскому мосту. Украина сама выбирает цели для нанесения ударов, отметили в Пентагоне.

Детали: Украина самостоятельно выбирает цели для ударов в войне против страны-агрессора России. Об этом 22 июня на брифинге заявил спикер Пентагона Пэт Райдер.

Журналисты спросили его, помогали ли западные союзники планировать удар по мосту вблизи Чонгара.

«Это битва Украины, они планируют и ведут эту битву. Наше внимание сосредоточено на работе с ними, нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить им боевые возможности, необходимые для защиты своей страны и возвращения суверенной территории», — ответил представитель Пентагона.

В тему: Момент взрыва на мосту в Чонгаре попал на видео.