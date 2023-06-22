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Новости > Шольц заговорил о гарантиях безопасности для Украины

Шольц заговорил о гарантиях безопасности для Украины

Александр Панько
22.06.23 13:21
139
Шольц заговорил о гарантиях безопасности для Украины

Главное: Олаф Шольц говорит, что Украина нескоро вступит НАТО. Однако нашей стране нужны гарантии безопасности.

Детали: Канцлер Германии Олаф Шольц заговорил о безопасности Украины на фоне идущей войны с Россией. Его слова, сказанные в Бундестаге, цитирует Reuters

Так, политик отметил, что наша страна должна получить долгосрочные гарантии безопасности, однако вступление в НАТО на данный момент невозможно.

Он подчеркнул: «Мы должны трезво взглянуть на текущую ситуацию. Правительство в Киеве само признало, что страна не сможет вступить в НАТО, пока продолжается война. Поэтому предлагаю сосредоточиться на главном приоритете, а именно на укреплении боевой мощи Украины».

Немецкий лидер добавил, что его Германия и ее партнеры по G7 и ЕС работают над долгосрочными гарантиями безопасности Киеву.

Было сказано: «Наша цель это устойчивая военная поддержка Украины, в том числе современным западным оружием, и укрепление экономической устойчивости Украины в процессе защиты от российской агрессии».

В тему: В США оценили шансы Украины вступить в НАТО.

Тэги: Украина, Россия, НАТО, политика, война, Олаф Шольц

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