Британия готова поддержать упрощенное членство Украины в НАТО

Главное: Британия поддержит упрощенное членство Украины в НАТО. Украина продолжает заниматься реформой своих вооруженных сил во время войны против Российской Федерации, обратили внимание в Лондоне.

Детали: Великобритания готова поддержать вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре. Об этом в среду, 21 июня, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление министра иностранных дел Британии Джеймса Клэверли.

Клеверли отметил, что Британия поддержит предложение об отсутствии необходимости в прохождении Украины этапа Плана действий по членству (ПДЧ) для вступления в военный альянс.

«Я думаю, что позиция Британии была бы очень и очень благосклонна, если бы мы отошли от плана действий по членству, признав, что случаи как Швеции, так и Финляндии не требовали этого. Украинцы продемонстрировали свою приверженность реформе Вооруженных сил и проявили себя на поле боя. И я думаю, что все союзники НАТО признают это», — заявил Клеверли.

Процесс ПДЧ предполагает, что страны-кандидаты получают оценки и советы по мере того, как они предпринимают шаги, направленные на достижение критериев НАТО в оборонной и других областях.

Если Украина фактически пропустит этот этап, то это поставит ее в одну категорию с новым членом НАТО Финляндией. В противоположность этому Северная Македония 20 лет выполняла ПДЧ до своего вступления в 2020 году.

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