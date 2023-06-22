Двух лидеров сборной Украины включили в список спортсменов-нарушителей

Главное: Министерство молодежи и спорта обновило перечень атлетов, не выполнивших обязательств по срокам возвращения в Украину. В него вошли два игрока сборной Украины по футболу — Илья Забарный и Михаил Мудрик.

Детали: Михаил Мудрик и Илья Забарный попали в список лиц, нарушивших взятые обязательства по срокам возвращения на территорию Украины после окончания спортивного мероприятия.

Обновленный список атлетов-нарушителей был обнародован в Министерстве молодежи и спорта. На этот раз в нем присутствуют оба футболиста национальной сборной, которые зимой переехали в клубы АПЛ. Напомним, что Михаил Мудрик ныне выступает за лондонский «Челси», а Илья Забарный играет в «Борнмуте».

При этом в списке по-прежнему нет Виктора Цыганкова, который зимой стал игроком испанской «Жироны». Впрочем, ранее сообщалось, что полузащитник пересек границу не как спортсмен, а как основатель благотворительного фонда и выехал из Украины через систему «Шлях».

В первом варианте списка спортсменов-нарушителей Мудрика и Забарного не было. Такие действия Министерства тогда сильно возмутили Артема Громова, который зимой перешел из «Днепра-1» в кипрский АЭК и был отнесен чиновниками к числу нарушителей.

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