Днепр возвращается в русло 70-летней давности

Главное: Река Днепр возвращается в русло, которое было до строительства Каховской гидроэлектростанции. Вода отступила от берегов на 1300-1600 метров.

Детали: После взрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС вода отступила от берегов на 1300-1600 метров. Река Днепр практически возвращается в русло, в котором была 70 лет назад. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

Он подчеркнул, что одной из неотложных потребностей в зоне ликвидации последствий подрыва гидроэлектростанции остается вода — как питьевая, так и техническая.

«Сейчас ее подвозят. Но мы делаем все возможное для того, чтобы в кратчайшие сроки провести комплекс геодезически разведывательных работ, чтобы запустить скважины. Параллельно у нас работают 10 станций фильтрации для очистки питьевой воды. Также у нас есть запасы как минимум на месяц, чтобы обеспечить всех людей питьевой водой», — рассказал Клименко.

По словам министра, сейчас производятся все необходимые расчеты, позволяющие спрогнозировать потребности воды населению и способности водного бассейна реки Днепр после подрыва дамбы оккупантами.

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