Стала известна текущая ситуация с подтоплением Херсонской области

Главное: Уровень воды в Херсонской области снижается. Подтопленными остаются двадцать населенных пунктов.

Детали: В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС продолжает снижаться уровень воды. О ситуации на четверг, 22 июня, сообщает ГСЧС.

За сутки он упал еще на два сантиметра до отметки 15 сантиметров.

Информируется, что на правом берегу Днепра остаются подтопленными три населенных пункта (214 домов), а на левом – семнадцать.

За сутки спасатели откачали более 21 400 тонн воды из 71 подвала и дома, а с начала работ уже более 195 тысяч тонн из 699 домов и подвалов.

Кроме этого было подвезено более 21 тонн воды для граждан, а с начала работ более 575 тонн воды.

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