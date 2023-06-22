В Москве свел счеты с жизнью один из создателей термоядерной бомбы

Главное: В Москве найден мертвым один из создателей термоядерной бомбы. Смерть физика-ядерщика наступила в результате самоубийства. Он оставил предсмертную записку рядом с телом.

Детали: Один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов был найден мертвым в Москве. Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что ученый покончил с жизнью.

«В квартире на Космодамианской набережной найден мертвым Григорий Клинишов. Смерть физика-ядерщика наступила в результате самоубийства. Он оставил предсмертную записку, которая была рядом с телом. В ней мужчина попрощался с родными», — сообщил собеседник новостного агентства.

Клинишов родился в 1930 г. Он был кандидатом физико-математических наук, лауреатом Ленинской премии 1962 г. Клинишов также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб последующих поколений. Испытание РДС-37 состоялось в ноябре 1955 г. на Семипалатинском испытательном полигоне, сброс бомбы совершил бомбардировщик Ту-16.

Дата смерти ученого в новости не указана, но по данным, приведенным в Википедии, это произошло еще 17 июня.

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