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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 222 650 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 222 650 солдат

Александр Панько
22.06.23 09:43
69
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 222 650 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 222 650 солдат. Уничтожено 4 013 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 22 июня.

Сообщается, что погибли уже 222 650 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 013 танков, 7 783 боевые бронированные машины, 3 941 артиллерийская система, 617 РСЗО, 376 средств ПВО, 314 самолетов, 307 вертолетов, 3 438 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 214 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 6 678 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 539 единиц специальной техники.

В тему: Зеленский объяснил невысокий темп украинского контрнаступления.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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