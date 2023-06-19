Хмельницкая епархия УПЦ отправила 15 тонн помощи для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС

Как в Украине воруют гуманитарку
Блинкен на встрече с Си сделал резонансное заявление по поводу Тайваня
Китай пообещал не помогать России оружием в войне против Украины
РФ могла выкрасть в Украине 200-300 тысяч детей, — омбудсмен
В Пекине началась встреча Блинкена и Си Цзиньпина
В Минобороны рассказали об успехах украинского наступления
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 220 450 солдат
Германия незамедлительно передаст Украине еще 64 ракеты для Patriot, — Писториус
Байден поддержал предложение принять Украину в НАТО без ПДЧ, — СМИ
Сегодня над Киевом было сбито 6 «Кинжалов», — ВСУ
Украине могут передать активы Центробанка России