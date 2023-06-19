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Новости > Хмельницкая епархия УПЦ отправила 15 тонн помощи для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС

Хмельницкая епархия УПЦ отправила 15 тонн помощи для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС

Александра Кудрявцева
19.06.23 18:10
284
Хмельницкая епархия УПЦ отправила 15 тонн помощи для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС
Главное: Духовенство и верующие Хмельницкой епархии Украинской Православной Церкви собрали около 15 тонн гуманитарной помощи для пострадавших в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой епархии, перед отправкой архиепископ Виктор (Коцаба) прочитал молитву на благословение в путешествие и окропил груз и автомобиль святой водой.
 
Гуманитарный груз составил одежду, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, моющие средства, постельное белье, матрасы.
 
С Божьей помощью, гуманитарный груз, сопровождаемый клириком Хмельницкой епархии протоиереем Владимиром Горенко, будет доставлен в Свято-Духовский кафедральный собор Херсона.
 
«Искренняя благодарность всем людям доброй воли, кто приобщился к этому благотворительному делу!», — отметили в епархии.
 
В тему: Священники Киевской епархии УПЦ доставили гумпомощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.

Тэги: УПЦ, гуманитарная помощь, Херсон

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