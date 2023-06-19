Хмельницкая епархия УПЦ отправила 15 тонн помощи для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС

Главное: Духовенство и верующие Хмельницкой епархии Украинской Православной Церкви собрали около 15 тонн гуманитарной помощи для пострадавших в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Гуманитарный груз составил одежду, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, моющие средства, постельное белье, матрасы.

С Божьей помощью, гуманитарный груз, сопровождаемый клириком Хмельницкой епархии протоиереем Владимиром Горенко, будет доставлен в Свято-Духовский кафедральный собор Херсона.

«Искренняя благодарность всем людям доброй воли, кто приобщился к этому благотворительному делу!», — отметили в епархии.