Совсем скоро Украину «закружит» непогода

Главное: Погода в Украине меняется. Ожидается гроза.

Детали: В Украине ожидается изменение погодных условий. Об этом говорят в Гидрометцентре.

По словам синоптиков, уже во вторник, 20 июня, ночью в Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Одесской областях, а днем в северных, большинстве западных и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

При этом, прогнозируется, что на остальной территории нашей страны будет без осадков.

Эксперты говорят, что в Карпатах и Прикарпатье ночью и утром местами ожидаются туман.

Специалисты отмечают, что ветер будет преимущественно северо-западный, в южной части северо-восточный 5-10 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 12-17, на побережье морей и в Крыму 18-21 тепла.

Днем прогнозируется плюс 23-28, в центральных областях до 30 тепла.

В Карпатах ночью будет плюс 6-11, а днем 16-22 тепла.

В то же время, ожидается, что в Киеве в ночь на вторник без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью будет плюс 16-18, а днем 26-28 тепла.

Что касается среды, 21 июня, то по стане ожидаются кратковременные дожди, грозы, ночью у юго-восточных, днем в большинстве западных и северных областей без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду. Температура ночью будет плюс 13-18, а днем 25-30 тепла. В западных и восточных областях плюс 22-27.

В Киеве ночью ожидается кратковременный дождь, ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду. Температура ночью будет плюс 16-18, а днем 27-29 тепла.

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