Стало известно, как происходит разминирование сельхозземель в Украине

Главное: В Украине продолжается разминирование сельхозземель. Стало известно о текущих темпах.

Детали: В Украине уже разминировали более ста тысяч гектаров сельхозземель из определенных для приоритетной очистки 470 тысяч гектаров. Первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко на заседании межведомственной рабочей группы по гуманитарному разминированию отметила, что они готовы к ведению на них хозяйственной деятельности.

Чиновница сказала: «Принятые ранее планы по обследованию и очистке территории выполняются с опережением. При этом значительные потенциально загрязненные площади, как показало их обследование, не нуждаются в разминировании».

Также известно, что на заседании было принято решение начать разработку Стратегии противоминной деятельности.

Ожидается, что будет подготовлено экспериментальное постановление правительства, которое упростит производство, сертификацию и закупку специальной техники для разминирования министерства обороны, МВД и другими операторами противоминной деятельности.

Говорится о том, что это позволит ускорить процесс насыщения подразделений необходимой техникой и оборудованием.

Кроме этого было поддержано предложение Минагрополитики о корректировке площади территорий, нуждающихся в разминировании.

Прогнозируется, что в этом году может быть возвращено в эксплуатацию до 165 тысяч гектаров земель, или около 35% определенных планом.

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