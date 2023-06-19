Китай пообещал не помогать России оружием в войне против Украины

Главное: Китай не станет передавать России оружие для войны в Украине. Об этом после переговоров с Си Цзиньпином сказал Энтони Блинкен.

Детали: Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Обсуждался и вопрос войны в Украине.

Американский чиновник сказал, что Пекин заверил Вашингтон в том, что не передает и не будет передавать оружие России.

Он отметил: «Это не новость, что Китай говорил в последние недели и повторял не только нам, но и многим другим странам, что они не предоставляют и не будут предоставлять России летальную помощь для использования в Украине, и это важное обязательство и важная политика».

Информируется, что США сейчас беспокоит возможность передачи военной помощи России китайскими частными компаниями.

По его словам, в некоторых случаях такие поставки могут быть явно направлены на укрепление военного потенциала России в Украине.

Резюмируется: «Это вызывает беспокойство, и я указал на это нашим китайским коллегам и призвал их быть бдительными в этом вопросе».

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