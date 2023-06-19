На одесских рынках массово проверяют рыбу

Главное: Специалисты проверили рыбу на рынках Одессы: Привоз, Новый, Южный, Киевский, Черемушки. К реализации не допущено 9 кг речной рыбы.

Детали: На рынках Одессы проверяют рыбу по поводу происхождения и наличия соответствующих документов. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы области.

Так, 18 июня специалисты проверили наличие рыбы на рынках Одессы: Привоз, Новый, Южный, Киевский, Черемушки.

Отмечается, что особое внимание уделяется принятию мер по недопущению в оборот свежей рыбы и рыбопродуктов дикого отлова из водоемов, имеющих сообщение с Черным морем.

В ходе данного рейда к реализации не допущено 9 кг речной рыбы.

В целом на 19 июня на рынках Одесской области не допущено к продаже 455,5 кг рыбы и морепродуктов из-за отсутствия документов, подтверждающих происхождение продукции.

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