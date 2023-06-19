РФ могла выкрасть в Украине 200-300 тысяч детей, — омбудсмен

Главное: По словам омбудсмена, Россия могла депортировать из Украины порядка 200-300 тысяч детей. На сегодняшний день есть точная информация только о 19 499 депортированных несовершеннолетних, 373 ребенка удалось вернуть.

Детали: Россия могла вывезти из Украины 200-300 тысяч детей. Об этом сообщила советница — уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в интервью агентству Интерфакс-Украина, опубликованном 19 июня.

«По нашим же подсчетам, речь может идти о 200-300 тысячах детей, которых они (россияне) могли похитить. Почему мы не можем назвать точную цифру? Во-первых, территории оккупированы. Точной информации о случившемся с детьми нет. Только после деоккупации населенного пункта мы можем иметь точные сведения», — отметила она.

В то же время на сегодняшний день есть точная информация только о 19 499 таких детях (по состоянию на 16 июня 2023 года). Она — из реестра Национального информационного бюро — органа, получающего заявления от родителей, родственников, свидетелей, местных властей по факту депортации и принудительного перемещения ребенка.

«Таким образом, что касается 19 499 детей — о них есть персональные данные, мы понимаем, кто эти дети и откуда их похитили. Однако это не значит, что мы знаем, где этот ребенок. Так что мы дальше разыскиваем», — отметила уполномоченная.

Она добавила, что Украине удалось вернуть из России 373 ребенка, и это произошло не путем переговоров.

«Они не признают этих детей как удерживаемых, задержанных, депортированных, принудительно перемещенных. Они это называют „эвакуацией“... С российской стороны никаких согласований или организованных групп не было ни разу. Все это сейчас происходит в „ручном режиме“. Поэтому это происходит так медленно. К сожалению, речь идет каждый раз об отдельной, индивидуально разработанной спецоперации спасения практически каждого нашего ребенка», — подчеркнула Герасимчук.

Также уполномоченная по правам ребенка объяснила, как россияне «усыновляют» украинских сирот.

«Русские хитрые, они понимают, что усыновление является незаконным. Так же, как и устройство детей в семейные формы воспитания, они это называют „временной опекой“. И хотя публично они заявляют — „мы усыновили“ или „отдали на усыновление“, но на самом деле документы — это временная опека», — уточнила она.

Кроме того, есть практика «исчезновения» детей, имеющих родителей, после вывоза в лагеря.

«Ребенка везут в лагерь. Конечно, никто потом ребенка назад не возвращает. Мало того, что ребенку говорят: „Ты не вернешься“, „Родители от тебя отказались“... Детей полгода возят по лагерям... Через полгода они считают, что такие дети остались без родительской опеки. Якобы никто не приехал и не забрал. И дальше их отправляют в семейные формы воспитания... То есть они используют все возможные схемы, чтобы лишить детей их биологических семей», — рассказала Герасимчук.

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