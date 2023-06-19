Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > РФ могла выкрасть в Украине 200-300 тысяч детей, — омбудсмен

РФ могла выкрасть в Украине 200-300 тысяч детей, — омбудсмен

Агата Кловская
19.06.23 15:48
41
РФ могла выкрасть в Украине 200-300 тысяч детей, — омбудсмен

Главное: По словам омбудсмена, Россия могла депортировать из Украины порядка 200-300 тысяч детей. На сегодняшний день есть точная информация только о 19 499 депортированных несовершеннолетних, 373 ребенка удалось вернуть.

Детали: Россия могла вывезти из Украины 200-300 тысяч детей. Об этом сообщила советница — уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в интервью агентству Интерфакс-Украина, опубликованном 19 июня.

«По нашим же подсчетам, речь может идти о 200-300 тысячах детей, которых они (россияне) могли похитить. Почему мы не можем назвать точную цифру? Во-первых, территории оккупированы. Точной информации о случившемся с детьми нет. Только после деоккупации населенного пункта мы можем иметь точные сведения», — отметила она.

В то же время на сегодняшний день есть точная информация только о 19 499 таких детях (по состоянию на 16 июня 2023 года). Она — из реестра Национального информационного бюро — органа, получающего заявления от родителей, родственников, свидетелей, местных властей по факту депортации и принудительного перемещения ребенка.

«Таким образом, что касается 19 499 детей — о них есть персональные данные, мы понимаем, кто эти дети и откуда их похитили. Однако это не значит, что мы знаем, где этот ребенок. Так что мы дальше разыскиваем», — отметила уполномоченная.

Она добавила, что Украине удалось вернуть из России 373 ребенка, и это произошло не путем переговоров.

«Они не признают этих детей как удерживаемых, задержанных, депортированных, принудительно перемещенных. Они это называют „эвакуацией“... С российской стороны никаких согласований или организованных групп не было ни разу. Все это сейчас происходит в „ручном режиме“. Поэтому это происходит так медленно. К сожалению, речь идет каждый раз об отдельной, индивидуально разработанной спецоперации спасения практически каждого нашего ребенка», — подчеркнула Герасимчук.

Также уполномоченная по правам ребенка объяснила, как россияне «усыновляют» украинских сирот.

«Русские хитрые, они понимают, что усыновление является незаконным. Так же, как и устройство детей в семейные формы воспитания, они это называют „временной опекой“. И хотя публично они заявляют — „мы усыновили“ или „отдали на усыновление“, но на самом деле документы — это временная опека», — уточнила она.

Кроме того, есть практика «исчезновения» детей, имеющих родителей, после вывоза в лагеря.

«Ребенка везут в лагерь. Конечно, никто потом ребенка назад не возвращает. Мало того, что ребенку говорят: „Ты не вернешься“, „Родители от тебя отказались“... Детей полгода возят по лагерям... Через полгода они считают, что такие дети остались без родительской опеки. Якобы никто не приехал и не забрал. И дальше их отправляют в семейные формы воспитания... То есть они используют все возможные схемы, чтобы лишить детей их биологических семей», — рассказала Герасимчук.

В тему: Оккупанты депортируют детей из Бердянского района.

Тэги: Украина, общество, Россия, дети, депортация, война в Украине

Комментарии

Статьи

14.06.23 15:32

Открытия и сенсации 2023: удивительные Homo naledi, шокирующие эукариоты и польские вампиры

Автор: Александр Панько

Дайджест

Как в Украине воруют гуманитарку
18.06.23 22:24

Как в Украине воруют гуманитарку

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Евгений Пригожин готовит революцию в России
Евгений Пригожин готовит революцию в России
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.06.23 15:37

Украина пока ничего не знает о ядерном оружии России в Беларуси
19.06.23 15:31

У Зеленского пообещали не атаковать территорию России
19.06.23 15:23

Украину пообещали «приблизить» к НАТО
19.06.23 14:54

Мэр Мелитополя рассказал о беспределе, который устраивают в городе оккупанты
19.06.23 14:32

Оккупанты депортируют детей из Бердянского района
19.06.23 13:57

В Киеве две девочки накурились психотропов и умерли
19.06.23 13:40

Член Антикорсовета Яровая помогла фирме Пашинского выиграть пищевой тендер для ВСУ на 7 млрд, - СМИ
19.06.23 13:24

Сотни мигрантов из Пакистана утонули у берегов Греции
19.06.23 12:52

Ким рассказал о ситуации с подтоплением в Николаевской области
19.06.23 12:38

В Пекине началась встреча Блинкена и Си Цзиньпина
19.06.23 12:38

В Пекине началась встреча Блинкена и Си Цзиньпина
19.06.23 10:19

В Минобороны рассказали об успехах украинского наступления
19.06.23 09:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 220 450 солдат
16.06.23 14:49

Германия незамедлительно передаст Украине еще 64 ракеты для Patriot, — Писториус
16.06.23 13:51

Байден поддержал предложение принять Украину в НАТО без ПДЧ, — СМИ
16.06.23 13:19

Сегодня над Киевом было сбито 6 «Кинжалов», — ВСУ
16.06.23 12:27

Украине могут передать активы Центробанка России
16.06.23 12:08

Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Киеву
16.06.23 11:48

Хорватия признала Голодомор геноцидом украинского народа
16.06.23 09:24

Уровень загрязнения в Днепре и на побережье Черного моря зашкаливает
14.06.23 20:28

Слава Каминская: Русский - наш язык, почему я должна отдавать его каким-то уродам из России?
15.06.23 16:53

В фонде поддержки Украины — свыше $920 млн, — ВБ
14.06.23 11:27

На валютном рынке Украины кое-что произошло
14.06.23 15:54

Минздрав готовится к возможной вспышке инфекций
13.06.23 14:20

Крым не будет получать воду по Крымскому каналу минимум год
13.06.23 16:54

Спасательная операция в Кривом Роге завершена. Достали тела всех погибших
15.06.23 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 217 910 солдат
13.06.23 19:10

Во Львове после обеда в кафе произошло массовое отравление людей
14.06.23 13:51

В Минобороны рассказали о продвижении украинских войск
14.06.23 12:42

Жителей Николаевской области предупредили об опасной воде
Фото и Видео
В Минобороны рассказали об успехах украинского наступления
В Минобороны рассказали об успехах украинского наступления
В Минобороны рассказали об успехах украинского наступления
В Минобороны рассказали об успехах украинского наступления
Траектория падения (2023): трейлер и дата выхода фильма-победителя 76-го Каннского кинофестиваля
Траектория падения (2023): трейлер и дата выхода фильма-победителя 76-го Каннского кинофестиваля
Рагнарёк 3 (2023): дата выхода и первые кадры из финального сезона
Рагнарёк 3 (2023): дата выхода и первые кадры из финального сезона
В ВСУ рассказали, как укрепляют границы с Беларусью и Россией
В ВСУ рассказали, как укрепляют границы с Беларусью и Россией
Появилось видео, как Россия опозорилась со своим новым автомобилем
Появилось видео, как Россия опозорилась со своим новым автомобилем
Опубликовано видео с места жуткого ДТП в Канаде
Опубликовано видео с места жуткого ДТП в Канаде
В Киеве продают квартиру под куполом. За 10 млн долл
В Киеве продают квартиру под куполом. За 10 млн долл
Побег из курятника 2 (2023): тизер и дата выхода продолжения популярного мультика
Побег из курятника 2 (2023): тизер и дата выхода продолжения популярного мультика
Элио (2024): трейлер и дата выхода нового мультика от Pixar
Элио (2024): трейлер и дата выхода нового мультика от Pixar
Нимона (2023): трейлер и дата выхода мультфильма про девочку-оборотня
Нимона (2023): трейлер и дата выхода мультфильма про девочку-оборотня
fraza.com
Новости блогосферы
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?
30.05.23 09:31

Война в Украине стимулирует рост миллионеров
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.