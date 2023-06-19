Украина пока ничего не знает о ядерном оружии России в Беларуси

Главное: Украина прокомментировала возможное размещение ядерного оружия России в Беларуси. Пока этому нет доказательства.
Детали: Член Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский прокомментировал возможное размещение ядерного оружия России в Беларуси. Сделал он это на брифинге.
Политик сказал: «Мы на заседании комитета в закрытом режиме заслушивали представителей разведывательного сообщества Украины. В настоящее время подлинной доказательной базы о том, что ядерное оружие уже передислоцировано на территорию Беларуси, у нас нет».
Парламентарий добавил, что хранилища для размещения ядерного оружия на территории Белоруссии тщательно подготовлены.
Резюмируется, что власти страны консолидируют усилия международного сообщества для предотвращения угроз, которые могут возникнуть из-за соответствующего потенциального перемещения оружия.
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