Украина пока ничего не знает о ядерном оружии России в Беларуси

Главное: Украина прокомментировала возможное размещение ядерного оружия России в Беларуси. Пока этому нет доказательства.

Детали: Член Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский прокомментировал возможное размещение ядерного оружия России в Беларуси. Сделал он это на брифинге.

Политик сказал: «Мы на заседании комитета в закрытом режиме заслушивали представителей разведывательного сообщества Украины. В настоящее время подлинной доказательной базы о том, что ядерное оружие уже передислоцировано на территорию Беларуси, у нас нет».

Парламентарий добавил, что хранилища для размещения ядерного оружия на территории Белоруссии тщательно подготовлены.

Резюмируется, что власти страны консолидируют усилия международного сообщества для предотвращения угроз, которые могут возникнуть из-за соответствующего потенциального перемещения оружия.

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