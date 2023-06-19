У Зеленского пообещали не атаковать территорию России

Главное: Михаил Подоляк прокомментировал войну в Украине. Он говорит, что ВСУ не будут атаковать территорию России.

Детали: Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ нет смысла атаковать территорию России. Об этом он сказал РБК-Украина.

Чиновник говорит: «Нам недостаточно инструмента, нам хотелось бы большее количество этого инструмента, и мы действительно говорим нашим партнерам: нам нет никакого смысла атаковать российскую территорию».

По его словам, война, которую Россия ведет на территории Украины, будет постепенно переходить на территорию России объективно, потому что это процесс исторического плана.

Он добавил: «Потому что когда ты начинаешь огромный объем вторжения и не выигрываешь достаточно быстро, то, безусловно, ты теряешь управляемость процессов. Россия сегодня, безотносительно ко всему, теряет управляемость процессов. Нет силовой вертикали на практике, есть много альтернативных конфликтных центров. Посмотрите особенно последние отношения в треугольнике Пригожин-Кадыров-Шойгу».

В то же время информируется, что есть отдельно легион «Свобода России», альтернативно заходящий на ряд территорий.

Говорится: «Есть бесконечные неустановленные беспилотники, атакующие везде по российской территории. Это неотъемлемая составляющая проигранной войны».

Михаил Подоляк резюмировал: «Война еще фактически не проиграна или юридически не проиграна. Но Россия проиграет эту войну и, безотносительно Украины, на территории России будут идти все эти процессы подрыва, активные столкновения и так далее».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 220 450 солдат.