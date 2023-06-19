Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > У Зеленского пообещали не атаковать территорию России

У Зеленского пообещали не атаковать территорию России

Агата Кловская
19.06.23 15:31
60
У Зеленского пообещали не атаковать территорию России

Главное: Михаил Подоляк прокомментировал войну в Украине. Он говорит, что ВСУ не будут атаковать территорию России.

Детали: Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ нет смысла атаковать территорию России. Об этом он сказал РБК-Украина.

Чиновник говорит: «Нам недостаточно инструмента, нам хотелось бы большее количество этого инструмента, и мы действительно говорим нашим партнерам: нам нет никакого смысла атаковать российскую территорию».

По его словам, война, которую Россия ведет на территории Украины, будет постепенно переходить на территорию России объективно, потому что это процесс исторического плана.

Он добавил: «Потому что когда ты начинаешь огромный объем вторжения и не выигрываешь достаточно быстро, то, безусловно, ты теряешь управляемость процессов. Россия сегодня, безотносительно ко всему, теряет управляемость процессов. Нет силовой вертикали на практике, есть много альтернативных конфликтных центров. Посмотрите особенно последние отношения в треугольнике Пригожин-Кадыров-Шойгу».

В то же время информируется, что есть отдельно легион «Свобода России», альтернативно заходящий на ряд территорий.

Говорится: «Есть бесконечные неустановленные беспилотники, атакующие везде по российской территории. Это неотъемлемая составляющая проигранной войны».

Михаил Подоляк резюмировал: «Война еще фактически не проиграна или юридически не проиграна. Но Россия проиграет эту войну и, безотносительно Украины, на территории России будут идти все эти процессы подрыва, активные столкновения и так далее».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 220 450 солдат.

Тэги: Михаил Подоляк, война, Россия, новости Украины, политика

Комментарии

Статьи

14.06.23 15:32

Открытия и сенсации 2023: удивительные Homo naledi, шокирующие эукариоты и польские вампиры

Автор: Александр Панько

Дайджест

Как в Украине воруют гуманитарку
18.06.23 22:24

Как в Украине воруют гуманитарку

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Евгений Пригожин готовит революцию в России
Евгений Пригожин готовит революцию в России
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.06.23 15:48

РФ могла выкрасть в Украине 200-300 тысяч детей, — омбудсмен
19.06.23 15:37

Украина пока ничего не знает о ядерном оружии России в Беларуси
19.06.23 15:23

Украину пообещали «приблизить» к НАТО
19.06.23 14:54

Мэр Мелитополя рассказал о беспределе, который устраивают в городе оккупанты
19.06.23 14:32

Оккупанты депортируют детей из Бердянского района
19.06.23 13:57

В Киеве две девочки накурились психотропов и умерли
19.06.23 13:40

Член Антикорсовета Яровая помогла фирме Пашинского выиграть пищевой тендер для ВСУ на 7 млрд, - СМИ
19.06.23 13:24

Сотни мигрантов из Пакистана утонули у берегов Греции
19.06.23 12:52

Ким рассказал о ситуации с подтоплением в Николаевской области
19.06.23 12:38

В Пекине началась встреча Блинкена и Си Цзиньпина
19.06.23 15:48

РФ могла выкрасть в Украине 200-300 тысяч детей, — омбудсмен
19.06.23 12:38

В Пекине началась встреча Блинкена и Си Цзиньпина
19.06.23 10:19

В Минобороны рассказали об успехах украинского наступления
19.06.23 09:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 220 450 солдат
16.06.23 14:49

Германия незамедлительно передаст Украине еще 64 ракеты для Patriot, — Писториус
16.06.23 13:51

Байден поддержал предложение принять Украину в НАТО без ПДЧ, — СМИ
16.06.23 13:19

Сегодня над Киевом было сбито 6 «Кинжалов», — ВСУ
16.06.23 12:27

Украине могут передать активы Центробанка России
16.06.23 12:08

Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Киеву
16.06.23 11:48

Хорватия признала Голодомор геноцидом украинского народа
14.06.23 20:28

Слава Каминская: Русский - наш язык, почему я должна отдавать его каким-то уродам из России?
15.06.23 16:53

В фонде поддержки Украины — свыше $920 млн, — ВБ
14.06.23 11:27

На валютном рынке Украины кое-что произошло
14.06.23 15:54

Минздрав готовится к возможной вспышке инфекций
13.06.23 14:20

Крым не будет получать воду по Крымскому каналу минимум год
13.06.23 16:54

Спасательная операция в Кривом Роге завершена. Достали тела всех погибших
15.06.23 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 217 910 солдат
13.06.23 19:10

Во Львове после обеда в кафе произошло массовое отравление людей
14.06.23 13:51

В Минобороны рассказали о продвижении украинских войск
14.06.23 12:42

Жителей Николаевской области предупредили об опасной воде
Фото и Видео
В Минобороны рассказали об успехах украинского наступления
В Минобороны рассказали об успехах украинского наступления
В Минобороны рассказали об успехах украинского наступления
В Минобороны рассказали об успехах украинского наступления
Траектория падения (2023): трейлер и дата выхода фильма-победителя 76-го Каннского кинофестиваля
Траектория падения (2023): трейлер и дата выхода фильма-победителя 76-го Каннского кинофестиваля
Рагнарёк 3 (2023): дата выхода и первые кадры из финального сезона
Рагнарёк 3 (2023): дата выхода и первые кадры из финального сезона
В ВСУ рассказали, как укрепляют границы с Беларусью и Россией
В ВСУ рассказали, как укрепляют границы с Беларусью и Россией
Появилось видео, как Россия опозорилась со своим новым автомобилем
Появилось видео, как Россия опозорилась со своим новым автомобилем
Опубликовано видео с места жуткого ДТП в Канаде
Опубликовано видео с места жуткого ДТП в Канаде
В Киеве продают квартиру под куполом. За 10 млн долл
В Киеве продают квартиру под куполом. За 10 млн долл
Побег из курятника 2 (2023): тизер и дата выхода продолжения популярного мультика
Побег из курятника 2 (2023): тизер и дата выхода продолжения популярного мультика
Элио (2024): трейлер и дата выхода нового мультика от Pixar
Элио (2024): трейлер и дата выхода нового мультика от Pixar
Нимона (2023): трейлер и дата выхода мультфильма про девочку-оборотня
Нимона (2023): трейлер и дата выхода мультфильма про девочку-оборотня
fraza.com
Новости блогосферы
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?
30.05.23 09:31

Война в Украине стимулирует рост миллионеров
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.