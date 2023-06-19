Украину пообещали «приблизить» к НАТО

Главное: Украина приблизится к членству в НАТО. После саммита в Вильнюсе.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решения, которые страны-члены Альянса примут на саммите в Вильнюсе (11-12 июля), приблизят Украину к вступлению в него. Об этом он сказал на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Так, по его словам, Вильнюсский саммит в июле изложит видение будущего нашей страны как независимого, демократического члена НАТО.

Отмечается, что на саммите обсудят стремление Украины к членству в Альянсе.

Сообщается, что сейчас союзники работают над многолетним пакетом помощи для Украины, а также созданием нового Совета Украина-НАТО для проведения совместных консультаций по вопросам безопасности, представляющих взаимный интерес.

Информируется следующее: «Решения, которые мы примем в Вильнюсе, приблизят Украину к НАТО. Сегодня мир сталкивается с самой сложной средой безопасности за поколение из-за полномасштабной агрессии России против Украины. Украина имеет право освободить свою землю. И сейчас идет контрнаступление. Чем больше земли смогут освободить украинцы, тем сильнее будет их сторона за столом переговоров».

Генсек Альянса сказал, что все хотят, чтобы эта война закончилась.

Резюмируется: «В то же время справедливый мир не может означать замораживание конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией. НАТО не является стороной конфликта, но поддерживает право Украины на самооборону, закрепленное в Уставе ООН».

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