Мэр Мелитополя рассказал о беспределе, который устраивают в городе оккупанты

Главное: Оккупанты превратили Мелитополь в криминальную «столицу». Они устраивают бесчинства, провоцируют аварии, на больших перекрестках устанавливают блок-посты и проводят тотальные обыски, «подозрительных» людей забирают в комендатуру или сажают «на подвал».

Детали: Оккупанты превратили Мелитополь в криминальную столицу оккупированной части Запорожской области, сообщает действующий городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Мэр города привел несколько примеров в подтверждение своих слов.

«В ночь с 15 на 16 июня пьяные военные, заселившиеся в одну из квартир многоэтажки на микрорайоне, открыли огонь по ФСБшникам и военной полиции, которые приехали их унять. На прошлой неделе в ночь с 10 на 11 июня военная полиция устроила перестрелку с осетинами. Беспорядки русни происходят прямо за стенами квартир и домов мирных жителей», — говорится в сообщении.

Федоров добавляет, что местные жители боятся выходить из дома, ведь на улице еще хуже: оккупанты провоцируют аварии, на больших перекрестках устанавливают блок-посты и проводят тотальные обыски, «подозрительных» людей забирают в комендатуру или сажают «на подвал».

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