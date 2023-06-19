Оккупанты депортируют детей из Бердянского района

Главное: Из Бердянского района депортируют детей. Украинские дети — последнее, о ком думает враг, для него это разменная монета для шантажа, утверждает мэр Мелитополя.

Детали: Российские захватчики вывозят детей из оккупированного Бердянского района Запорожской области. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Оккупанты вывозят почти 300 детей из Бердянского района в „солнечную“ Чувашию. В РосСМИ отчитались об отправке 48 детей, других собираются вывезти в несколько смен. Сначала захватили украинские территории и лишили детей как минимум Азовского моря (на самом деле — счастливого детства). Теперь ссылают малышей в 1600 км от дома вглубь России. Дальше будут манипулировать ситуацией на Бердянском направлении и держать детей в РФ как заложников. Украинские дети — последнее, о ком думает враг. Для них это разменная монета для шантажа», — говорится в сообщении Федорова.

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