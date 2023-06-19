Член Антикорсовета Яровая помогла фирме Пашинского выиграть пищевой тендер для ВСУ на 7 млрд, - СМИ

Решение о победе на пищевых тендерах Минобороны скандально известной компании ООО «Атомсервис» поддержала член Антикоррупционного совета МО и известная волонтер Дана Яровая. Она позволила это, несмотря на наличие официальной информации о коррумпированности данной компании.

Кроме того, известно, что за «Атомсервисом» стоит одиозный политик, бывший нардеп и глава Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский, сообщают источники.

ООО «Атомсервис» стало крупнейшим победителем торгов, состоявшихся в системе «Прозорро» 6 июня: оно выиграло восемь аукционов более чем на 7 млрд грн.

На сайте «Прозорро» можно найти все документы тендера. Там также есть Выписка из протокола заседания комиссии МО по оборонным закупкам, где четко написано, что «Атомсервис» имеет признаки рискованности.

«Указанное предприятие относится к одной группе фирм, которые присваивали средства на пищевых подрядах», — говорится в документе.

В частности, компания присвоила средства социальной программы для питания детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. «Атомсервис» фигурирует в уголовном производстве СБУ. И кроме того, фирма предоставила тендерной комиссии недостоверную информацию. Также известно, что реальный бенефициар компании — бывший нардеп Пашинский.

«За все это Антикоррада решила предоставить ей контракты на поставки в ВСУ продовольствия на сумму более 7 миллиардов гривен. Данная Яровая сейчас убеждает, что в противном случае ВСУ останутся без продовольствия», — говорится в сообщении на «Украина Сейчас».