В Киеве две девочки накурились психотропов и умерли

Главное: В Киеве несовершеннолетние выкурили PVP в квартире знакомого и впоследствии были обнаружены мертвыми. Мужчине, в помещении которого произошел инцидент, сообщено о подозрении.

Детали: В Киеве две 15-летние девушки скончались после употребления психотропных веществ в квартире 46-летнего мужчины. Об этом 19 июня сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, 16 июня житель квартиры по улице Уманской по просьбе девушек, с которыми был знаком ранее, предоставил им помещение для незаконного употребления особо опасного психотропного вещества — PVP.

Около 21:00 несовершеннолетние вошли в квартиру, где с разрешения мужчины выкурили психотроп из-за самодельного устройства. Утром их обнаружили мертвыми.

Отмечается, что по факту смерти несовершеннолетних возбуждено уголовное производство. Устанавливаются обстоятельства, при которых они приобрели психотропное вещество для привлечения причастных к ответственности.

Мужчине поставлено в известность о подозрении за предоставление помещения с целью незаконного употребления психотропных веществ, с привлечением несовершеннолетних (ч. 2 ст. 317 УК Украины). Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В тему: В Киеве девочки-подростки ради популярности занимались непотребством на глазах у прохожих.