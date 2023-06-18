Священники Киевской епархии УПЦ доставили гумпомощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

Главное: Сотрудники Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам и духовенство Киевской епархии Украинской Православной Церкви 15-16 июня совершили гуманитарную поездку.

Во время поездки была оказана помощь на сумму полмиллиона гривен, на которые было закуплено необходимое оборудование для жителей затопленных районов Херсона и Николаева, пострадавших от военных действий, а также для ВСУ и спасателей.

Для восстановления и расчистки последствий затопления подрыва Каховской ГЭС были переданы дренажная мотопомпа, резиновые сапоги, лопаты, грузовые тележки, дренажные насосы, противогрибковые и очистные средства.

Из-за постоянных обстрелов, а теперь и в результате затопления необходимо восстановление электроэнергии для работы техники и жизни людей.

Спасателям и пострадавшим переданы генераторы, солнечные батареи, зарядные станции, газовые баллоны с горелками, бытовые принадлежности, кровати, трубы, а также продукты питания и вода.

«В течение этой Миссии нам удалось побывать в обстреливаемых и опасных местах самого Херсона и населённых пунктах Херсонской и Николаевских областей, в районах, которые находятся в нескольких километрах от линии фронта и ежедневно обстреливаются различными боеприпасами. В наиболее пострадавший район Херсона - Корабельный или Остров доставили помощь для ликвидации последствий подтопления и восстановления храмов и жилищ людей», - отметил заместитель председателя Синодального отдела по гуманитарным вопросам и благотворительности УПЦ протоиерей Константин Дворовой.

Гуманитарная «Скорая помощь» также посетила монастыри и храмы Херсона. Верующим передали продуктовые наборы и бытовые принадлежности, лекарства.

Также Миссия посетила части ВСУ, ведущие бои на Херсонском и Каховском направлениях, предоставив им энергетики, теплые вещи, медикаменты, продукты питания и военное снаряжение.

«Благодарим всех за любящие милосердные сердца и за молитвы! В местах, где мы побывали, живут люди в очень сложных условиях, под постоянными обстрелами и ждут помощи только от волонтеров и неравнодушных людей, так они больше всего пострадали от затопления после подрыва Каховской ГЭС. Благодарны за то, что поддерживаете всех нуждающихся в помощи», - отметил глава социального отдела Киевской епархии протоиерей Андрей Дворовой.