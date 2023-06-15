Гомункул 2023: ученые создали искусственные человеческие эмбрионы

Главное: Ученые создали искусственные человеческие эмбрионы. Без использования яйцеклетки или спермы.
Детали: Синтетические человеческие эмбрионы созданы в лаборатории без яйцеклетки или спермы. Ученые объявили об историческом прорыве, вселяющем надежду на новые методы лечения выкидыша и редких генетических нарушений.
Но разработка ставит огромные этические вопросы, так как никакого законодательства регламентирующего взаимодействие с синтетическими эмбрионами человека пока нет нигде в мире. Ученые должны были придерживаться правила 14 дней, что означало, что они могли позволить эмбрионам развиваться в лаборатории не более двух недель.