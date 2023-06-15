В НАТО переживают из-за ядерного потенциала России

Главное: В НАТО волнуются из-за ядерного потенциала России. За ним внимательно наблюдают.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом двухдневной встречи в Брюсселе глав министерств обороны стран-членов сделал заявление по поводу ядерного потенциала России. По его словам, Альянс внимательно наблюдает за тем, что Кремль делает в отношении его.

Впрочем, как отмечается, тревожных изменений пока нет.

Он сказал: «Мы внимательно следим, что делает Россия, но мы не видим никаких изменений в позиционировании ее потенциала, которые бы потребовали наших ответных шагов. Но мы видим, что Россия вкладывала большие инвестиции в новые современные ядерные возможности, а также развернула много новых возможностей, включая у границ НАТО, в частности, на крайнем Севере».

Генсек НАТО добавил: «Российская ядерная риторика опасна. На их действия Альянс уже отреагировал усилением на восточном фланге. Мы продолжим следить и принимать необходимые решения».

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