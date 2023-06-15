Ле Пен сделала скандальное заявление по поводу Крыма

Главное: Марин Ле Пен сделала скандальное заявление по поводу аннексированного Крыма. Политик сказала, что жители полуострова сами захотели в Россию.

Детали: Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сделала скандальное заявление по поводу аннексированного Крыма и войны в Украине. Он выступила в эфире радиостанции Franceinfo.

Политик сказала: «Крым не имеет ничего общего с войной в Украине. Это вопрос десятилетней давности. Можно оспаривать условия организации референдума, но в то же время можно констатировать, что жители выбрали стать частью России. Такова позиция Николя Саркози, Валери Жискар д'Эстена, это позиция Марин Ле Пен. Давайте не будем все смешивать».

Кроме этого, отвечая на вопрос, является ли, по ее мнению, Крым российским, она сказала: «Это всегда было ясно, уже десять лет я это говорю и я не меняла свою позицию».

Марин Ле Пен также отметила, что следует срочно начать мирные переговоры для разрешения войны в Украине.

Она заявила: «Я предполагаю, что вопрос Донбасса станет центральным в переговорах».

В тему: Ле Пен сделала резонансное заявление по поводу войны в Украине.