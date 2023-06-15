Запад подтверждает успехи контрнаступления ВСУ

Главное: Западные чиновники подтвердили продвижение Украины в контрнаступлении. Но назвали движение медленным из-за минных полей и препятствий.

Детали: На Западе считают, что ВСУ с начала контрнаступления уже продвинулись приблизительно на семь километров вглубь оккупированных территорий и освободили, по меньшей мере, четыре села. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на западных чиновников оборонных ведомств.

Страны Запада считают, что Россия в целом хорошо подготовилась к наступательным действиям, поэтому продвижение сейчас медленное.

«Российские войска в целом хорошо держат оборону со своих хорошо подготовленных позиций и отступают между тактическими линиями. Такой маневренный подход к обороне сложен для украинцев, а также дорого стоит наступающим силам», — пояснили западные чиновники.

Отмечается, что западные чиновники считают первые контрнаступательные действия ВСУ более чем «зондирующей операцией». Речь идет о полномасштабном перемещении бронетехники и тяжелом вооружении в российскую зону безопасности и продвижении вперед.

«Продвижение медленное из-за минных полей и препятствий, которых они встречают, но это то, чего мы и ожидали. Они будут продолжать продвигаться вперед», — говорят чиновники.

В то же время отмечается, что идут первые дни контрнаступления ВСУ, поэтому говорить об успехах и неудачах сложно.

«Конфликт, вероятнее всего, будет характеризоваться изнурительными и затратными боевыми действиями в течение многих месяцев», — подытожили собеседники издания.

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