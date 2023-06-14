Трансгендер Роуз Монтойя оголила грудь после встречи с Байденом

Главное: Трансгендер Роуз Монтойя разделась в официальной резиденции президента США. Она была среди сотен приглашенных в Белый дом.

Детали: Трансгендер Роуз Монтойя разделась в официальной резиденции президента США после встречи с Байденом. Об этом сообщает Daily Mail.

Модель Роуз Монтойя была среди сотен приглашенных в Белый дом на почетный прием в честь празднования Месяца гордости ЛГБТ, где она встретилась с президентом и первой леди.

Позже, на южной лужайке перед Белым домом, Монтойя, позируя для видео, решила расстегнуть свое платье, что вызвало критику. В ответ на это, Монтойя указала, что публичное появление топлесс не является незаконным в Вашингтоне.