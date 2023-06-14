Трит Уильямс: знаменитый актер попал в смертельную аварию на мотоцикле

Главное: Актер Трит Уильямс погиб в результате аварии. Он снимался в фильмах «Байки из склепа», «Однажды в Америке».

Детали: Американский актер Трит Уильямс погиб на 72-м году жизни в результате аварии на мотоцикле, — Daily Mail

Он запомнился зрителям по ролям в сериале «Байки из склепа», фильмах «Однажды в Америке», «127 часов» и «Волосы».