Пол Маккартни рассказал про песню The Beatles с голосом Джона Леннона, созданную искусственным интеллектом

Главное: Пол Маккартни анонсировал выход «последней песни» The Beatles, созданной с помощью искусственного интеллекта. Это может быть композиция Леннона «Now and Then» 1978 года.

Детали: Пол Маккартни анонсировал выход «последней песни» The Beatles, созданной с помощью ИИ. В ней будет настоящий голос Джона Леннона, — сообщает BBC. Трек должен выйти в конце 2023 года.

Хотя Маккартни не раскрыл название, BBC предположило, что это может быть композиция Леннона «Now and Then» 1978 года. Ранее The Beatles уже пытались работать над этой песней, но процесс был приостановлен из-за низкого качества демо-записи.

«Он [Питер Джексон — режиссер, создавший фильм о Beatles] смог вытащить голос Джона из корявого кусочка кассеты. У нас был голос Джона и пианино, и он мог разделить их с помощью искусственного интеллекта», — поделился Маккартни.