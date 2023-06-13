В НАТО оценили начало контрнаступления Украины

Главное: В НАТО прокомментировали начало контрнаступления Украины. Его признают успешным.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил начало контрнаступления Украины. Его слова приводит USA Today.

Так, он сказал, что действия ВСУ демонстрируют «первые признаки успеха».

Сообщается, что украинские военные постепенно завоевывают позиции, отбив у войск России несколько небольших населенных пунктов.

Однако, при этом, руководитель Альянса предостерег от ожиданий скорых успехов.

Говорится: «Мы должны быть готовы к тому, что это наступление будет кровавым и трудным. Россияне успели построить укрепление – это достаточно тяжелые оборонительные линии, и прорвать их – сложная задача».

Добавляется, что российские войска, встречавшие наступление украинских сил, были хуже оснащены и обеспечены.

Резюмируется: «Но то, что мы видим, у украинцев есть мужество, решимость освободить землю и оттеснить россиян».

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