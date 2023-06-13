Во Львове после обеда в кафе произошло массовое отравление людей

Главное: Отравление едой произошло во Львове. В больницу попали одиннадцать человек.

Детали: Массовое отравление людей произошло во Львове. Об инцидента поведала местная полиция.

Информируется, что в больницу с диагнозами «острая кишечная инфекция» и «бактериальная кишечная инфекция» оказались одиннадцать человек.

Так, накануне, 12 июня, в одну из больниц с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» доставили пять человек – четырех взрослых и одного ребенка. Известно, что они в разное время питались в одном из кафе, расположенном на проспекте Червоной Калины во Львове. Сейчас состояние пациентов стабильное.

Тогда же в полицию поступило еще одно сообщение от медиков о госпитализации в профильную больницу шести местных жителей – пятерых взрослых и одного ребенка, с предварительным диагнозом «бактериальная кишечная инфекция». Их состояние на данный момент тоже стабильное.

Выяснилось, что все они употребляли еду во время банкета в одном из львовских ресторанов.

Информируется, что следователи территориальных подразделений полиции открыли уголовные производства по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-51 тысяча гривен) или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства событий, назначены экспертизы и проводятся досудебные расследования.

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