Шмыгаль поведал, что происходит с украинской экономикой

Главное: ВВП Украины вырос. Стало известно, как восстанавливается экономика страны.

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль поведал, что сейчас происходит с украинской экономикой. По его словам, ВВП нашей страны вырос в первом квартале этого года.

Чиновник сказал: «Один из пяти приоритетов восстановления, который мы определили, - это восстановление нашей экономики».

Он добавил, что, по предварительным оценкам, в I квартале этого года ВВП вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим кварталом.

Глава правительства сообщил, что сейчас власти страны сконцентрированы на том, чтобы создать разумные и эффективные стимулы для бизнеса.

Так, планируется принять решение, которое позволит продолжить программу портфельных гарантий на государственной основе на сумму 7,8 миллиарда гривен.

Резюмируется: «Это одна из программ доступных льготных кредитов, когда государство покрывает до 80% кредита предпринимателя перед банком».

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