Главное: Александр Лукашенко хочет контролировать ядерное оружие. Его на территории Беларуси разместит Россия.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о ядерном оружии, которое на территории его страны разместит Россия. Он сказал, что хочет иметь над ним контроль.

Политик отметил, что его размещение на белорусской территории произойдет уже «в ближайшие дни».

Глава государства добавил, что у Беларуси есть средства для размещения ракет большой дальности, если это когда-нибудь понадобится.

В свою очередь президент России Владимир Путин говорил, что ядерное оружие будет размещено в Беларуси ориентировочно 7-8 июля – когда будут готовы специальные хранилища, добавив, что его будет контролировать Москва.

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