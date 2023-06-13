Очень далекая страна может передать Украине истребители F-18

Главное: Украина хочет получить истребители F-18. Их может передать Австралия.

Детали: Украина рассчитывает получить 41 истребитель F-18 от Австралии. Уже подан соответствующий запрос.

Об этом заявил украинский посол в этой стране Василий Мирошниченко.

Дипломат сказал, что уже был сделан первоначальный запрос о состоянии этих самолетов, находящихся на авиабазе к северу от Сиднея.

При этом Украина рассматривает потенциальную передачу этих самолетов, которые могли бы значительно усилить свои воздушные силы.

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