Спасательная операция в Кривом Роге завершена. Достали тела всех погибших

Главное: Спасатели извлекли тело еще одного погибшего человека из-под завалов частного предприятия в Кривом Роге. В общей сложности погибли 11 человек.

Детали: В Кривом Роге завершилась поисково-спасательная операция после российского ракетного удара. В общей сложности погибли 11 человек, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак во вторник, 13 июня.

Он сообщил, что тело еще одного погибшего человека извлекли из-под завалов частного предприятия в Кривом Роге.

После этого спасатели закончили поисковую операцию. Сейчас на месте идет разбор конструкций.

В тему: В Кривом Роге горняки были заблокированы в шахтах из-за ракетного удара.